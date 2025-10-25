Risate, danze, acrobazie: Sa Ruga, oggi l’atto finale 

Sa Ruga è una grande festa, una meraviglia per i bambini e le famiglie. Non solo. La manifestazione d’arte di strada è una delle eccellenze sul fronte dell’intrattenimento e della cultura circense che Cagliari può vantare. Oggi, dopo i primi due giorni di grande spettacolo, il festival internazionale di arti di strada dedicato alle arti circensi, performative e contemporanee si congeda.

Per tre giorni Cagliari si trasforma in una “città teatro” e le locations scelte come palcoscenici urbani la trasformano in circo a cielo aperto. Sa Ruga però non è solo un festival: è un progetto culturale concepito dall'esigenza di restituire il teatro popolare e la strada alla comunità e di rendere il pubblico protagonista indiscusso di una fantastica esperienza collettiva. Se il senso del teatro, dell'arte, dello spettacolo è quello di portarci in un posto diverso da quello nel quale ci troviamo, il Festival Sa Ruga è una pausa dall'ordinario, una visione caleidoscopica della città. emblema di come la mescolanza di stili, persone e culture diverse possa far vivere agli artisti e al pubblico qualcosa di meraviglioso.

Il programma

Si comincia stasera alle 17, sulla gradinata della chiesa di Sant’Anna, con il cabaret “A si biri”: incursioni artistiche e itineranti nelle strade di Stampace. Quindi, “Fratellanza Rock’n roll” con trasimeno e Yallah dj-set. Subito dopo spazio a Lady Galluga “Con mucho amor dj-set”. Seguono, il Teatro del sottosuolo (Celerini clown), Circo mano a mano (Zancudos per la pelle).

