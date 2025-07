Risate “Comic Box” 

Preparatevi a ridere di gusto con “Comic Box”, il nuovo appuntamento settimanale con la comicità targata Videolina, curato e condotto da Cossu&Zara. Un vero e proprio contenitore esplosivo di sketch, monologhi e momenti esilaranti con comici di talento e pronti a raccontare con ironia e leggerezza la vita di tutti i giorni. Ogni puntata vi porterà in un viaggio tra battute taglienti, personaggi irresistibili e situazioni surreali, con il meglio della comicità regionale e nazionale. In questa prima puntata d’esordio, tante divertenti rubriche e collegamenti con artisti come Sergio Viglianese, il simpatico meccanico romano e Benito Urgu, pilastro della comicità sarda. Alle 21 su Videolina.