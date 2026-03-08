Risate “Comic Box” 

“Comic Box” celebra la sua decima puntata con una serata speciale ricca di comicità, musica e ospiti di grande talento! A condurre lo show Gabriele Cossu, affiancato dalla simpatica e irriverente Marta, valletta fuori dagli schemi, e dalla brillante Francesca Zara, voce comica del programma.

Ospiti della decima puntata, oggi alle 21 su Videolina, saranno Alverio Cau, comico sardo e musicista, porta il suo stile inconfondibile da showman tuttofare, capace di passare con naturalezza dall’intrattenimento musicale alla conduzione di eventi, festival e spettacoli. Con lui, ogni performance è una sorpresa e Bruce Ketta, direttamente da “Zelig”, comico milanese noto per i suoi monologhi taglienti e ironici, capaci di mettere in luce – con garbo e umorismo – le negligenze del servizio pubblico.