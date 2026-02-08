VaiOnline
09 febbraio 2026 alle 00:37

Risate “Comic Box” 

Anche questa settimana “Comic Box” accende i riflettori sulla comicità e sul talento, con una puntata ricca di sorprese e risate assicurate! Spazio alle pillole di comicità e ai personaggi esilaranti firmati dalla ComiCompagnia, la resident troupe che anima lo show con sketch irresistibili e tanta ironia. Ospiti della puntata di stasera Daniele Raco, stand-up comedian genovese noto per le sue apparizioni su Comedy Central, porta sul palco la sua comicità schietta e tagliente e Loredana Fadda, cantante sarda di grande talento, reduce dalla tournée del musical “We Will Rock You”, incanta con la sua voce potente e la sua presenza scenica. Una serata tutta da vivere tra risate, musica e divertimento. Alle 21 su Videolina.

