Risate “Comic Box” 

Preparatevi a ridere di gusto con “Comic Box”, l’appuntamento settimanale con la comicità targata Videolina, curato e condotto da Cossu&Zara! Un vero e proprio contenitore esplosivo di sketch, monologhi e momenti esilaranti con comici di talento e pronti a raccontare con ironia e leggerezza la vita di tutti i giorni. Ogni puntata vi porterà in un viaggio tra battute taglienti, personaggi irresistibili e situazioni surreali, con il meglio della comicità regionale e nazionale. Che si tratti di tormentoni, imitazioni, parodie o stand-up, “Comic Box” è lo spazio ideale per chi ama ridere senza freni. “Comic Box”: aprite la scatola del buonumore, e lasciatevi contagiare dal sorriso! Con Gabriele Cossu e Francesca Zara alle 21 su Videolina.

