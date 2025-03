«Risarcire i commercianti per l’inattività» 

Compensare i 18 giorni di stop per il trasferimento e i mancati incassi nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. Il rappresentante dei boxisti del mercato di San Benedetto aveva chiesto ai dirigenti comunali un contributo. «Anche il mercato civico di Pirri ha chiuso un mese per lavori e non è stato concesso alcun ristoro», la risposta negativa di Palazzo Bacaredda.

Peccato, però, che la Legge regionale di stabilità del 2023 preveda uno stanziamento di un milione di euro a favore del Comune a titolo di “contributo operatori Mercato di San Benedetto”. A fare la scoperta il consigliere comunale Giuseppe Farris, che sul tema ha presentato un’interrogazione all’assessore comunale alle Attivià produttive.

Resta da capire come un finanziamento così ingente sia sconosciuto agli uffici comunali. «Eppure – afferma Farris – nel 2023 il sindaco era Paolo Truzzu, forse impegnato in frenetica campagna elettorale, e l’attuale primo cittadino Mssimo Zedda era un consigliere regionale. Entrambi, quindi, dovevano conoscere bene il contenuto della legge». Fondi persi? «No, quei soldi devono tornare nella disponibilità dell’amministrazione. Servirà – conclude il consigliere di minoranza – una delibera di Giunta che definisca la destinazione precisa». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA