«Risarcimento? Una bomba sul bilancio» 

«Ora siamo nel pieno del secondo quesito di stima», ha spiegato il primo cittadino, «gli eredi Serra hanno chiesto al Comune di pagare 8milioni di euro. Secondo le stime del consulente tecnico d’ufficio, invece, il prezzo giusto si aggirerebbe sui 5milioni di euro. Ovviamente nessuna di queste due proposte ci potrà trovare d’accordo e stiamo cercando di ottenere ulteriori verifiche». E secondo quanto riportato, la difesa starebbe puntando a una stima di circa 2 milioni di euro, molto lontani dagli 8 proposti dai Serra. A rappresentare le due parti in tribunale ci sono l’avvocata Matilde Mura per il Comune di San Sperate e la coppia di avvocati Camilla Frau e Carlo Tack per gli eredi Serra. «I nostri sforzi come quelli del nostro legale e del nostro consulente», ha continuato Madeddu, «si stanno concentrando affinché venga stabilito un risarcimento dei danni equo rispetto al valore dei beni espropriati. Anche il fattore tempo è determinante, ricordiamo che più tempo passa, più aumentano gli interessi e le spese legali».

Procede dal 1989, quando l’amministrazione, allora guidata dalla sindaca Amalia Schirru, espropriò circa 55mila metri quadrati di terra nell’area dove sarebbe sorto il centro polisportivo di Santa Suja. La famiglia Serra (conosciuta come i conti Serra) portò in tribunale il Comune che, nel 1997, dovette riconoscere agli ex proprietari circa 350mila euro e restituire quasi 10mila metri di terra. Ma era solo il primo atto: in Cassazione è stato decretato che il prezzo dei terreni deve essere calcolato sulla base di un appezzamento agricolo. E ora?

«Gli espropri del Comune di San Sperate negli anni ‘80, quelli del centro polisportivo di Santa Lucia dichiarati illegittimi? Non ci arrendiamo, ma potremmo dover pagare anche diversi milioni di euro». A raccontarlo è l’attuale sindaco, Fabrizio Madeddu, che nei giorni scorsi ha aggiornato la popolazione sulla causa che va avanti da decenni e che si prepara alle battute finali. Nello scenario peggiore, la municipalità sansperatina dovrà pagare tra gli otto e i cinque milioni, rischiando il dissesto delle casse comunali.

Il contenzioso

La valutazione

Le ipotesi

Ma cosa potrebbe succedere nel peggiore dei casi? Pagare una cifra così ingente cosa significherebbe per il Comune? «Il dissesto», risponde Madeddu, «in quel caso ci potremmo solo augurare che la Regione ci dia una mano perché, a prescindere da quanti soldi riusciremo a mettere da parte, difficilmente saranno abbastanza». E paradossalmente questo creerebbe un effetto cascata su molti altri fondi che l’Amministrazione perderebbe: molti dei finanziamenti vinti prevedono una compartecipazione economica dello stesso Comune. In altre parole, senza soldi non entrerebbero (molti) altri soldi destinati a opere e servizi programmati. Il prossimo appuntamento in tribunale è programmato a inizio luglio.

