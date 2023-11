Risarcimenti in arrivo per coprire i danni degli incendi estivi 

«Speriamo davvero ci sia un po' di sollievo, dopo tanti soldi spesi per tentare di ripristinare i tanti danni subiti». Sono le parole di Cristina Cabras che con il marito gestisce l’azienda agricola “Le Fragole di Paolo IV” a Matzaccara, alla notizia del via alle domande di indennizzo per i danni subiti a causa degli incendi del 6 agosto scorso nelle campagne di San Giovanni Suergiu.

«Un indennizzo straordinario, quando sarà tangibile, – aggiunge – ci permetterà di recuperare almeno una parte delle risorse consumate in questo periodo triste». La Regione, come promesso, ha stanziato cinque milioni di euro in favore degli enti locali, dei soggetti privati, sia per abitazioni principali che per le attività che, a seguito dei grossi incendi della scorsa estate, hanno subito danni.

Soddisfazione anche dalla sindaca Elvira Usai, «Come più volte sollecitato – dice - la Regione ha aperto l'avviso di risarcimento, speriamo di poter dare risposte concrete a chi ha subito danni ingenti, materiali e economici. Le nostre aziende agricole hanno bisogno di questi ristori per ripartire». Le domande vanno presentate entro le 12 del 29 novembre, inviando il modulo che si può scaricare anche sul sito del Comune di San Giovanni Suergiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA