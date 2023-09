Risanamento, via libera al piano  

Ci sono voluti quasi trent’anni, ma ora il piano di risanamento urbanistico (Pru) è una realtà. Ieri il Consiglio comunale lo ha finalmente adottato e approvato: i proprietari dei lotti ad Arbuzzeri e Su Gregori potranno costruire nei loro terreni. A non partecipare alla discussione per incompatibilità sono state le consigliere di minoranza, Michela Vacca e Paola Cocco e l’assessore al bilancio Carlo Secci. Non ha, invece, partecipato alla votazione il consigliere dell’opposizione Franco Paderi.

Il piano adottato

«Voglio esprimere tutta la mia gratitudine a chi ha portato avanti il lavoro per arrivare alla conclusione di questo piano», ha detto il sindaco Pietro Pisu, al termine della seduta, «Oggi è un giorno molto importante non solo per l’amministrazione, ma anche per tutti i cittadini che per decenni hanno aspettato questa giornata. A loro vanno anche le nostre scuse, per aver dovuto attendere così tanto tempo». Le famiglie aspettavano dal 1998 risposte per poter realizzare la propria casa in frazioni di terra ereditati o acquistati tanti anni prima. Questa è la sesta amministrazione con cui i lottizzanti si sono confrontati ottenendo le prime risposte, ma nella precedente, sempre guidata da Pietro Pisu, ad aver confezionato il Pru è stato l’allora assessore all’urbanistica Tonino Meloni. «È stato fatto un lavoro eccellente. La responsabile del settore urbanistica, Claudia Melis, ha guidato il progetto, a lei abbiamo affiancato due giovani ingegneri, tutti hanno lavorato senza sosta e hanno accorciato notevolmente i tempi portandolo a termine», aveva all’epoca dichiarato Meloni.

La soddisfazione

«Si aspettava questo momento da tempo», ha aggiunto l’attuale assessore all’urbanistica Cristian Mereu, «È un'occasione importante di riqualificazione per grande parte del nostro territorio: potranno finalmente essere realizzate le opere di urbanizzazione nei comparti a concessione diretta e si potrà edificare anche i quelli a convenzionamento». Il Piano cambierà il volto di Quartucciu, dando spazio a nuove opportunità di sviluppo sostenibile e compatibile con i principi del piano paesaggistico regionale. «Ora si aprirà una fase ancora più importante in quanto i vari proprietari dei comparti saranno chiamati a stipulare la convenzione per far partire effettivamente alcune zone del Piano», aggiunge Mereu, «Ci adopereremo, ancora una volta, per affiancare i nostri cittadini in questo ulteriore percorso spinti da rinnovato spirito di ottimismo». Per il consigliere di minoranza del gruppo “Quartucciu nel cuore”, Giovanni Meloni, aver votato a favore dell’approvazione del piano è stato un atto dovuto. «È doveroso ridare dignità a questa parte di città compromessa, ma sono consapevole che questa maggioranza ha evitato ogni confronto con l’opposizione e con gli stessi lottizzanti e che l’iter seguito dall’assessore Mereu ha di fatto allungato i tempi».

