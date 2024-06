Risanamento urbano, un focus sul Fondo 

Un convegno dedicato alla presentazione del Fondo Tematico Piani Urbani Integrati (Fondo Tematico PUI). Si terrà fiovedì alle 10, nella sala polifunzionale del parco di Monte Claro.

Il fondo è stato creato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Interno e dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) con l’obiettivo di sostenere interventi da parte di promotori privati per favorire lo sviluppo e l’attuazione di investimenti privati volti alla rigenerazione e al risanamento urbano.

I promotori privati e i partenariati pubblico-privati (con una quota di partecipazione pubblica non superiore al 50%) potranno presentare progetti in linea con gli interventi finanziari e obiettivi del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari, conosciuto come “Anello sostenibile”. Il supporto finanziario sarà gestito tramite gli intermediari Fondo Tematico Piani Urbani Integrati Srl (appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo/Equiter) e Banca Finanziaria Internazionale (Banca Finint) con Sistema Iniziative Locali.

Il Fondo Tematico PUI è parte del programma nazionale “Fondo di Fondi Ripresa e Resilienza Italia” delineato nel Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito nella Legge n. 233 del 29 dicembre 2021. Il suo obiettivo principale è supportare l’attuazione della linea progettuale “Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b)”.

Durante l’incontro, i rappresentanti della BEI e degli intermediari finanziari forniranno dettagli sul funzionamento del fondo e sulle modalità di accesso. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi (il link sul portale della Città Metropolitana).

