Risanamento in chiusura nell’ex discarica mineraria 

Si avviano entro la fine dell’estate i lavori di bonifica e messa in sicurezza della vecchia discarica mineraria a ridosso della spiaggia di Buggerru.

L’impresa esecutrice sta ultimando gli ultimi interventi previsti nel progetto generale dell’opera di risanamento ambientale, consistenti nell’installazione degli ultimi canali di scolo delle acque piovane e il rifacimento dell’asfalto nelle vie interessate dai lavori. «Il cantiere sarà riconsegnato al Comune nell’autunno prossimo – spiega la sindaca Laura Cappelli – La parte più ampia, prevista nel piano d’intervento, è già stata attuata e ora si sta proseguendo con gli ultimissimi accorgimenti». La messa in sicurezza e la bonifica dell’ex sito minerario sono state possibili grazie a un finanziamento ministeriale di circa 5 milioni di euro. «Tengo a precisare – aggiunge Capelli – che i lavori ultimati, rappresenteranno la partenza di un altro progetto dall’amministrazione comunale e con il quale ci prefiggiamo di riqualificare l’intero lungomare. A riguardo è stato affidato nei giorni scorsi l’incarico a un professionista per la progettazione preliminare e quella esecutiva dell’opera infrastrutturale. «La progettazione del nuovo lungomare è resa possibile grazie a un finanziamento regionale di circa 39 mila euro – conclude Laura Cappelli - per il resto continuiamo a lavorare, anche il decoro urbano della nostra Buggerru».

RIPRODUZIONE RISERVATA