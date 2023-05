Risanamento ambientale eseguito dal Comune 

È prevista per fine mese la conclusione dei lavori di risanamento ambientale della discarica mineraria a ridosso della spiaggia di Buggerru.

L’impresa esecutrice dei lavori sta ultimando in questi giorni le ultime opere previste nel progetto esecutivo e a breve l’area interessata dai lavori, sarà finalmente bonificata dai materiali sterili accumulati nel sito in tanti anni di attività estrattiva e di lavorazione del materiale contenenti ossidi di piombo e zinco. «Premetto che si tratta dell’unico intervento di messa in sicurezza autorizzato in area Sin Sardegna – spiega la sindaca del centro costiero, Laura Cappelli – finanziato dalla Regione con circa 5 milioni di euro. L’iter progettuale e organizzativo ha avuto inizio nel 2011. Dopo qualche anno di stop si è ripreso nel 2016 con le procedure burocratiche per l’approvazione del progetto definitivo. Poi nel gennaio scorso sono partiti i lavori, che dovrebbero concludersi fra qualche settimana». Il progetto di risanamento ambientale sembrerebbe l’unico attuato nell’Iglesiente negli ultimi anni. Lavori, per lo più, gestiti direttamente da un Comune e non da altri enti regionali, preposti per la gestione di questo tipo di interventi di bonifica. «A termine dei lavori – conclude Cappelli – avremo nella zona fronte mare due grandi aree pianeggianti, dove abbiamo in mente per il futuro e con altri progetti degli impianti sportivi e un’area gradoni, dove abbiamo intenzione di sviluppare oltre 4 chilometri di percorsi pedonali e ciclabili. Il resto dell’area bonificato sarà oggetto di un intervento di riforestazione e di ripristino del verde, con la piantumazione di specie appartenenti alla macchia mediterranea».

