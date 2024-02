Risalita Macomerese Il Porto Torres affonda 

Macomerese 2

Porto Torres 0

Macomerese (4-4-2) : Trini, Nachet (35’ st Fadda), Pisu, Spina, Giachero, Scigliano, Zirolia, Bianco (20’ st Barria), Timpanaro (41’ st Marroccu), Lauria, Lerech (30’ st Fois). In panchina Carta, Gaye, Marras, Cadau, Deidda. Allenatore Scotto.

Porto Torres (4-3-3) : Falchi, Sabino, De Ambrosis (40’ st Occhetti), Alberti (25’ st Sini), Piredda, Bassanetti, Peana, Fois, Bombagi, Frongia (22’ st Oggiano), Bernardini (25’ Leoni). In panchina Vassallo, Bruno, Silvas, Borra, Mognato. Allenatore Congiatta.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : 22’ st Lauria, 30’ st Timpanaro.

Macomer. Torna alla vittoria la Macomerese, che batte tra le mura amiche il Porto Torres per 2 a 0 e resta in corsa per i playoff. Poche emozioni nel primo tempo, con le difese delle squadre che si sono dimostrate molto attente.

Alla mezz’ora ci prova la Macomerese con una conclusione di Timpanaro che finisce a lato. Il Porto Torres si rende pericoloso nel finale sugli sviluppi di due calci piazzati, ma il risultato resta bloccato sullo 0-0.

Nella seconda frazione i padroni di casa si portano in vantaggio al 22’ con un gol di Lauria. Dopo nemmeno 10 minuti Timpanaro raddoppia con una bella conclusione.

