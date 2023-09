Risale lo spread, polemica sul governo tecnico 

I numeri dello spread che risalgono (verso quota 200) riportano la mente a quel che accadde nel 2011, quando la crescita impazzita del differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi provocò la crisi del governo Berlusconi e la sua sostituzione col governo tecnico guidato da Mario Monti.

La situazione in realtà è molto diversa da allora, quando il dato dello spread era quasi il triplo di quello attuale e l’Italia era al centro delle preoccupazioni dell’Unione Europea e della Bce. Ma basta a suscitare alcuni retroscena di stampa che prefigurano una sorte simile per Giorgia Meloni. Così la presidente del Consiglio, richiesta di un commento durante il vertice Mediterraneo a Malta sull’andamento dello spread, è partita in contropiede: «La sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo», ha detto, e quanto allo spread «non vedo questo problema, vedo questa speranza da parte dei soliti noti, mi fa sorridere. Voglio tranquillizzare: il Governo sta bene, la situazione è complessa, l'abbiamo maneggiata con serietà l'anno scorso, e anche quest'anno. Lo spread, che lanciate come se fosse la fine del Governo Meloni, stava adesso a 192 punti: a ottobre scorso era a 250 e durante l'anno precedente al nuovo governo è stato più alto, ma i titoli non li ho visti».

Dal Pd si è incaricato di replicare a Meloni, con un tweet, il responsabile economico, Antonio Misiani: «Invece di chiudersi nel bunker in preda alla paranoia da governo tecnico, Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi farebbero meglio a impiegare il proprio tempo per la manovra di bilancio. Se il buon giorno si vede dal mattino (la Nadef), le prospettive sono decisamente sconfortanti: l'economia si è fermata e la destra non ha la più pallida idea di come rilanciarla». Poi dalla festa dell’Unità di Agrigento anche il presidente nazionale dei democratici, Stefano Bonaccini, ha escluso che l’interesse del partito sia sostituire l’attuale esecutivo con uno tecnico: «Io penso che la prossima volta al governo dobbiamo tornare se vinciamo le elezioni. Perché il Pd è stato al governo dieci degli ultimi dodici anni, con tanti governi doversi, per ragioni nobili e giusti, ma pur perdendo elezioni più volte. Continuando a vederci al governo un po' di italiani hanno pensato che noi siamo aggrappati al potere».

RIPRODUZIONE RISERVATA