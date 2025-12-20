Risale la Juve: è a un punto dalla Roma 

JUVENTUS 2

ROMA 1

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Bremer (16' st Rugani), Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso (44' st Kostic), Conceiçao (16' st Zhegrova), Yildiz (44' st Miretti), Openda (37' st David). In panchina Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini, Ziolkowski, Rensch, Celik, Koné, Cristante, Wesley, Soulè (11' st Baldanzi), Pellegrini (8' st Bailey, 28' st El Shaarawy), Dybala (11' st Ferguson). In panchina Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 44' Conceicao;, nel st 25' Openda, 31' Baldanzi.

Torino. Dopo la vittoria di Bologna, il bis contro la Roma: la Juventus dà continuità alla sua rincorsa e batte 2-1 i giallorossi con le rete di Conceiçao e Openda. Non basta ancora per un posto in Champions, ma proprio la squadra di Gasperini è nel mirino di Spalletti, ora ad appena una lunghezza di distanza. In casa Juve è la giornata dei ritorni: Bremer parte dal primo minuto dopo quasi tre mesi e sostituisce lo squalificato Koopmeiners, Milik si rivede in panchina a distanza di 576 giorni dall'ultima volta.

Spalletti e Gasperini si rispettano e si temono a vicenda, nel primo quarto d'ora soltanto un tentativo per parte (Locatelli e Dybala). Nella parte centrale di primo tempo la Roma prova a guadagnare campo, poi però si perde negli ultimi 15-20 metri. Proprio nel finire dei primi 45 minuti, ecco il vantaggio bianconero: Conceiçao si divora l'1-0 con un rigore in movimento calciato addosso a Svilar, ma al 44' non sbaglia sull'assist di Yildiz.

Nella ripresa il turco sfiora il palo con un bel mancino e Conceiçao non riesce a superare Svilar con un colpo di tacco. La Roma rischia ancora su botta di Cambiaso respinta. Gasperini corre ai ripari rivoluzionando l'attacco con Bailey, Ferguson e Baldanzi al posto di Pellegrini, Soulé e Dybala; Spalletti risponde con Rugani e Zhegrova per Bremer e Conceiçao. Le mosse del giallorosso non funzionano da subito, quelle del bianconero sì: sul cross del kosovaro svetta McKennie, Svilar si supera ma non può nulla sul tap-in di Openda ed è 2-0. I giallorossi rientrano in partita con la rete di Baldanzi ma non basta.

