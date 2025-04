Ris e Crs4, alleanza contro il crimine 

Sono scienza, non fantascienza, e i casi criminali a volte li risolvono da soli, le altre volte danno una mano importante agli investigatori sul campo. Mai isolarsi, però, soprattutto laddove la tecnologia fa passi da gigante. L’hanno capito bene i Racis (Il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, quello che a livello nazionale conosciamo come Ris-Reparto investigazioni scientifiche) e il Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, fondato dalla Regione a Pula), che da ieri sono alleati. Collaboreranno nelle indagini di polizia giudiziaria, la cui parte “scientifica” è spesso decisiva. E lo faranno da “laici”, senza intuizioni investigative, perché per i Ris parlano sempre e solo le prove scientifiche.

La scienza forense

«Il Crs4 ha tecnologie all’avanguardia soprattutto nel campo della genetica, e mi riferisco a sequenziatori genomici, progetti per l’intelligenza artificiale e tecnologie per riprodurre la scena del crimine in 3D. Su questi temi la collaborazione con il Crs4 sarà utilissima», dice il tenente colonnello Andrea Berti, comandante del Ris sardi nella caserma di San Bartolomeo. Ne esistono quattro in tutta l’Italia: uno per il Nord, un secondo per il Centro, il terzo per il Sud. L’altro è un’esclusiva della Sardegna ed è centrale in tanti indagini, compreso il delitto degli anziani coniugi in via Ghibli.

Il Centro della Regione

Dalla sua, il Crs4 ha la certezza di una capacità di calcolo altissima «grazie alle tecnologie di cui disponiamo a Pula», commenta Giacomo Cao, amministratore unico: «Basti pensare che nel 2021 abbiamo investito cinque milioni di euro per modernizzare le dotazioni tecnologiche, Siamo certi di poter dare un importante contributo ad alcune indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini che sarà fondamentale per tanti casi, compresi quelli sulla falsificazione dei dipinti: noi possiamo vederli sotto la crosta». È solo un esempio fra tanti.

La frontiera dell’IA

L’altra sfida comune tra Ris dei carabinieri e Crs4 è l’Intelligenza artificiale, un appuntamento al quale nessuno - particolarmente chi indaga - può presentarsi in ritardo. Consente, ad esempio, di identificare tutte le persone che transitano in una piazza. «E poi c’è il Dna, la cui analisi peraltro rende possibile riaprire casi di diversi anni fa, quando queste tecnologie non esistevano», commenta il comandante Berti, per il quale - nell’identificazione dell’autore di un delitto - il Dna continua ad avere un ruolo centrale. «Molti Dna sono trovati sulla scena del crimine», ricorda l’ufficiale, «ma se i colpevoli non sono pregiudicati non possiamo confrontarli per scoprire a chi appartiene. Però il Dna racconta tante altre cose: l’età, l’origine geografica, i tratti fenotipici come ad esempio il colore degli occhi. Laddove non risolve, il Dna restringe il campo». È proprio ciò che Ris (o Racis) della Sardegna e Crs4 non faranno: «Noi il campo lo allarghiamo, unire gli sforzi farà crescere entrambi».

