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24 settembre 2026 alle 00:50

«Riqualifichiamo lo spazio culturale Search» 

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Via libera del Consiglio comunale alla mozione per la riqualificazione, la valorizzazione e il rilancio dello spazio Search, nel sottopiano del Palazzo Civico di via Roma. Una richiesta nata dal sopralluogo effettuato dalla Commissione Cultura e dal lavoro portato avanti negli ultimi due anni sui luoghi e sulle infrastrutture culturali della città.

«Questa mozione parte da Search, ma pone una questione più ampia: che cosa chiediamo oggi a uno spazio culturale pubblico? Dobbiamo superare l’idea dei luoghi della cultura come semplici contenitori nei quali organizzare mostre ed eventi e cominciare a considerarli vere infrastrutture pubbliche, attraverso le quali una città costruisce comunità, relazioni e appartenenza», dichiara Marta Mereu, la presidente della Commissione Cultura.

La mozione individua innanzitutto la necessità di intervenire sulle criticità emerse durante il sopralluogo: problemi di umidità, assenza di un adeguato sistema di climatizzazione e deumidificazione, accessibilità e, più complessivamente, adeguamento dello spazio alla funzione culturale che dovrà svolgere.Proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando per la gestione dello spazio Search, aprendo quindi una nuova fase per uno dei luoghi culturali più significativi del Palazzo Civico.

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