Riqualificazione via Garibaldi, modifiche alla viabilità 

Lavori di riqualificazione in vista per via Garibaldi, a Portoscuso. Ma prima di dare inizio all’intervento è necessario eseguire delle indagini geo-radar sulla strada. Per questo oggi, dalle 8 alle 16, ci sarà il divieto di transito in via Garibaldi,all’intersezione con la via Mazzini e piazza Martiri; inoltre in via Garibaldi, secondo quanto stabilito nell’ordinanza del dirigente dell’Area 2, varrà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e in via Giulio Cesare, di fronte al civico 2, ci sarà la direzione obbligatoria a destra e a sinistra. Nelle aree interessate dai lavori sarà garantito l’accesso in sicurezza ai pedoni verso le proprie case e verso le attività della zona. (a. pa.)

