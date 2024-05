Riqualificazione urbana a Sa Rodia, ecco la convenzione 

Nell’ultima Assemblea civica sono rimasti fuori due punti che verranno discussi giovedì 30 alle 18.30: statuto dell’Associazione italiana città della ceramica e il piano economico e finanziario della gestione dei rifiuti.

Nel Consiglio comunale precedente invece si è ampiamente dibattuto anche di Sa Rodia, e in particolare dello schema di convenzione tipo per l’attuazione delle zone di riqualificazione urbana C2ru che poi è stato approvato all’unanimità (21 voti a favore). «La delibera segue quella approvata a novembre per l’atto di ricognizione e di indirizzo attuativo delle zone di riqualificazione urbana C2ru di Sa Rodia, adottata per riorganizzare il comparto dando la possibilità di aderire ai consorzi di fatto», ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. All’unanimità sono anche passate le ennesime delibere, presentante dall’assessore Luca Faedda, per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive: «Uno per 1.265 euro per una controversia su lavori di manutenzione all’immobile comunale in via Alghero; uno per 295 euro in seguito a una sentenza del Giudice di pace per l’annullamento di un verbale della Polizia locale; uno da 20.382 euro per una sentenza del Consiglio di Stato a favore della ditta Fara srl per la gara d’appalto per il servizio di trasporto scolastico». ( m. g. )

