Riqualificazione, una pioggia di milioni 

Importanti approvazioni da parte della giunta civica uscente. Martedì sera hanno avuto il via libera una serie di interventi che riguardano soprattutto il centro storico, tutti o quasi caratterizzati dalla riqualificazione e finanziati dai fondi del Pnrr attraverso la misura Pinqua. A partire dal progetto definitivo per la rigenerazione di piazza Sant’Antonio per cui verranno impiegati circa due milioni di euro. È invece di 4 milioni e 800mila euro la cifra, che fa riferimento al Pos Fesr 2000/2006, per il restauro e la riconversione del fabbricato dell’ex centrale elettrica in via XXV Aprile, passaggio contemplato all’interno della più vasta operazione del Centro Intermodale passeggeri. Ancora Programma innovativo per la qualità dell’abitare in relazione all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di un edificio comunale in corso Vittorio Emanuele che costerà poco meno di un milione così come per un altro immobile, in via Canopolo, con lavori da 332mila euro. Allontanandosi infine da Sassari Vecchia la giunta ha dato semaforo verde al progetto esecutivo che porterà alla demolizione e ricostruzione dell’asilo di via Fais, coi fondi quantificati in 2 milioni e 376mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA