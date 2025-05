Riqualificazione per il belvedere 

In corso a Burcei i lavori di riqualificazione del belvedere di Santa Barbara. «Si tratta di un progetto - ha detto il sindaco Simone Monni - pensato per restituire alla nostra comunità uno dei luoghi più belli e suggestivi: un punto panoramico unico verso il golfo di Cagliari e Quartu». Con una spesa di 100mila euro è prevista la sistemazione dell’area vicina alla chiesetta con piantumazioni autoctone, l'installazione di arredi urbani e della segnaletica turistica, una pavimentazione che guiderà i visitatori fino al punto più panoramico. «Saranno messe in opera - aggiunge Monni - anche due grandi sedie in legno di dimensioni diverse ispirate alla tradizione sarda e simbolo di accoglienza. Rappresenteranno il passato e la saggezza degli uomini adulti che accompagnano le nuove generazioni, guidandole con amore e responsabilità verso il futuro. Un messaggio scolpito nel paesaggio». (ant. ser.)

