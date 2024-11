Riqualificazione e decoro urbano: nuovi fondi 

Nuovo finanziamento regionale in arrivo per il Comune di San Gavino: si tratta di uno stanziamento di 100mila euro per interventi di riqualificazione e decoro urbano. Soddisfatto l’assessore Fabio Orrù: «Questo stanziamento sarà un’opportunità importante per riqualificare diversi spazi pubblici e migliorare la vivibilità del paese. Ci impegneremo a utilizzare al meglio queste risorse».

Sulla stessa linea il sindaco Stefano Altea: «Questi finanziamenti – commenta – rappresentano un passo importante verso una San Gavino più vivibile e dinamica. Continueremo a lavorare con passione e impegno per il bene della nostra comunità. L’impegno del consigliere regionale Emanuele Matta è stato fondamentale».

Tante aree verdi necessitano di un intervento: miglioramenti possono essere fatti nei diversi ingressi da via Villacidro, da via Po, da via Trento e dalla provinciale per Sardara. Il tracciato della vecchia strada ferrata aspetta ancora interventi di riqualificazione dopo almeno 17 anni di promesse delle diverse amministrazioni comunali che si sono alternate. A oggi sono sotto gli occhi di tutti le erbacce che hanno preso il sopravvento sui binari dismessi: rimane il sogno di una lunga strada verde con spazi per passeggiare a piedi o utilizzare la bici.

