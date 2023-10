Riqualificazione di piazza Matteotti, via alla demolizione dell’info point   

E nata negli anni ‘60 ed è stato lo sportello dell’Ente provinciale del turismo sino a quando le competenze turistiche sono passate dalla ex Provincia alla Regione, e con esse il personale. Fino al 2014 fungeva da ufficio informazioni poi è stato chiuso e abbandonato. Un anno fa la Città Metropolitana, erede della Provincia, lo ha ceduto al Comune al prezzo simbolico di un auto. Passaggio obbligato per consentirne la demolizione nell’ambito del progetto di riqualificazione di piazza Matteotti.

Da circa una settimana è stato aperto il cantiere e due giorni fa è iniziata la demolizione del piccolo edificio di circa 75 metri quadrati.

Il progetto

La piazza rinascerà attorno alle piante secolari che la caratterizzano, mentre al centro sorgerà una fontana a filo, impreziosita da giochi d’acqua. Nel nuovo spazio non mancheranno elementi di arredo, sedute e luci. Sarà una vera e propria piazza che si ricongiungerà con Palazzo Bacaredda. Anche la pavimentazione verrà sostituita e soprattutto la storica pensilina del tram, davanti alla stazione dei treni, non verrà eliminata, ma valorizzata. Successivamente, nel secondo lotto, verrà aumentato anche lo spazio pedonale. Il Comune – durante la presentazione del progetto, lo scorso maggio – ha garantito che i lavori finiranno prima della prossima edizione di Sant’Efisio. L’auspicio è che la previsione venga rispettata, anche se il percorso degli altri cantieri non autorizza a essere ottimisti.

