Riqualificazione di Is Arenas, arriva anche l’ultimo via libera 

Dopo il sì in Giunta, il progetto esecutivo per la rinascita di una parte del polo sportivo di Is Arenas ha ricevuto anche il via libera dell’assessorato ai Lavori pubblici. Ultimo dettaglio tecnico per il piano di riqualificazione: si va dalla sistemazione delle tribune in stato di abbandono da anni, dei bagni a servizio del pubblico negli spalti, così come verranno ristrutturati gli spogliatoi e quella che un tempo era la casa del custode.

A disposizione ci sono 1 milione e 600mila euro arrivati dal Pnrr, mezzo milione lo ha investito il Comune. «Il progetto è stato approvato e verificato», sottolineava pochi giorni fa l’assessore Antonio Conti, «siamo pronti a consegnare all’impresa le opere da realizzare. Tutto questo dopo una serie di problemi che abbiamo risolto: il contenzioso con la ditta Andreoni chiuso, stessa cosa per quanto riguarda la battaglia legale con il Cagliari calcio che è terminata con un accordo proprio pochi mesi fa», ricordava.

Prima resta però da risolvere il problema delle due famiglie - una che vive nell’ex casa del custode da anni e l’altra che ha occupato di recente gli spogliatoi all’interno del polo sportivo di via S’Arrulloni - che di fatto blocca i lavori pronti al via. Nei giorni scorsi il dirigente del settore Sport del Municipio ha firmato le due ordinanze di sgombero entro l’11 agosto: «L’intero presidio dev’essere immediatamente reso libero da cose e persone, anche per evitare che si crei un grave danno finanziario al Comune per blocco o ritardo dell’apertura del cantiere».

