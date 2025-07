Riqualificazione dell’ex foresteria di Monteponi  

La riqualificazione culturale dell’ex Foresteria di Monteponi prosegue con nuovo slancio grazie al rinnovo triennale della convenzione tra il Comune di Iglesias, la Federazione speleologica sarda (Fss) e il Centro iglesiente studi speleo-archeologici (Cissa).

L’ex Foresteria, un tempo parte integrante della grande macchina mineraria di Monteponi, è oggi al centro di un progetto che unisce tutela del patrimonio speleologico e archeologico, divulgazione scientifica e partecipazione civica. Un’operazione che, negli ultimi anni, ha già prodotto risultati tangibili: manutenzione degli spazi, mostre permanenti, laboratori didattici e partecipazione a manifestazioni come Monumenti aperti. Il nuovo accordo con Fss e Cissa prevede anche un’estensione degli spazi concessi, includendo l’area del cortile interno dell’edificio: «Utilizzeremo quello spazio per organizzare eventi aperti al pubblico, che prima non potevano essere realizzati per ragioni logistiche – spiega Francesco Ballocco, presidente del CISSA – allestendo il cortile con i progetti multimediali da noi realizzati. Si potranno dunque esplorare grotte e visionare le scoperte stando all’interno del cavedio». Per la Fss e il Cissa, il rinnovo rappresenta un riconoscimento ufficiale del lavoro svolto e una nuova opportunità per rafforzare la missione di esplorazione, ricerca e divulgazione: «Abbiamo preso in gestione lo stabile quando ancora non era visitabile. Unendo le forze, insieme alla Fss, lo abbiamo ristrutturato con risorse nostre e abbiamo creato il Centro di divulgazione della cultura speleologica – racconta Ballocco –. Per settembre stiamo preparando diversi eventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA