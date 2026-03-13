Riqualificazione delle vie del centro «Renderemo il paese più accogliente» 

Un finanziamento di 290mila euro in arrivo dalla Regione per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. Il programma dei lavori prevede la riqualificazione di quattro vie di Nuxis: via Roma, via Dante, via Santadi e via Brigata Sassari.

«Con grande soddisfazione portiamo a casa un altro importante risultato per il nostro paese», dice il sindaco Romeo Ghilleri. «Un traguardo reso possibile grazie a un lavoro costante e condiviso, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e i dipendenti, parte fondamentale di questo percorso di crescita», sottolinea. «Tra i numerosi progetti presentati, questo rappresenta il primo di una serie di interventi che porteranno alla riqualificazione delle strade. Proseguiamo con entusiasmo e determinazione nel nostro impegno quotidiano per rendere il paese sempre più curato, accogliente e vivibile per tutti».

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