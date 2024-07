Riqualificazione del porto: apre il cantiere, operai al lavoro 

Il cantiere da 34 milioni di euro che cambierà il volto del porto in via Roma prende forma: la zona del primo intervento, attorno alla ex stazione marittima nel molo Sanità, è stata recintata dagli operai che hanno preso possesso dell’area.

I lavori hanno creato malumori perché proprio in questa zona erano stati realizzati i parcheggi “riservati” ai residenti della Marina penalizzati dal grande cantiere di via Roma. A inizio luglio l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha pubblicato l’ordinanza di avvio dei lavori e della conseguente cancellazione dei circa 90 stalli davanti al Molo Sanità, concessi quasi due anni fa dall’autorità al Comune per compensare la perdita dei posti cancellati con i lavori del waterfront in via Roma.

Massimo Deiana, presidente dell’Autority, aveva spiegato che «il Comune era stato avvertito il 22 maggio scorso e poi di nuovo il 5 giugno che quei parcheggi, a partire dal 6 luglio, non sarebbero più rimasti nella disponibilità dei residenti perché deve entrare l’impresa per effettuare le operazioni di cantiere in vista dei lavori dei riqualificazione del porto».

