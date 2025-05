Riqualificazione del parco La Salle, via al secondo lotto 

Torna il cantiere nei pressi dell’area verde accanto alla parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle a Monserrato: sono cominciati i lavori per il secondo lotto della riqualificazione della zona, destinata a diventare un parco attrezzato, a disposizione dei residenti e delle famiglie del quartiere.

Un intervento di completamento di un’opera già cominciata l’anno scorso. La prima tranche permise di ripulire e rimettere in ordine l’area, in totale stato di abbandono. Con lo stesso appalto era stato fatto un restyling anche ai giardinetti di via del Redentore. Il secondo cantiere servirà per rendere la zona maggiormente fruibile, con la realizzazione di un’area giochi per i bambini, uno spazio per i cani, prato e migliore illuminazione. In sostanza, un nuovo parco di quartiere. La durata stimata delle operazioni è di circa cinque mesi, con il termine dei lavori previsto per ottobre.

«Un intervento realizzato di concerto con i settori dell’Ambiente e dell’Urbanistica», è il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Stiamo portando a compimento la riqualificazione di un’area in precedenza totalmente abbandonata. Prima che intervenissimo veniva utilizzata dalle auto come un parcheggio e da alcune persone come una discarica a cielo aperto, a breve sarà totalmente rinnovata».

RIPRODUZIONE RISERVATA