Riqualificazione del Municipio 

In arrivo circa 254 mila euro per la riqualificazione e l'ampliamento dell'edificio che ospita il Municipio di Musei, nella centralissima piazza IV Novembre.

È la somma che ha ricevuto nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Musei direttamente dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici. Consentirà di avviare i cantieri per rimettere completamente a nuovo le pareti esterne e di realizzare tre nuove stanze: due verranno adibite ad uffici e una a garage.

Il Comune ha già pronto il progetto esecutivo e nei prossimi giorni verrà indetta la gara d'appalto per fare in modo che l’inizio dei lavori possa avvenire entro i primi mesi del 2026. «Si tratta di lavori che non riguardano solo le pareti esterne all'edificio, ma un più importante ampliamento dello stesso – conferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Marco Todde - e che ci consentirà di venire incontro alle esigenze del personale che lavora in Municipio per il quale sono previsti maggiori spazi a disposizione per svolgere il suo prezioso lavoro quotidiano in maniera più soddisfacente sulla base delle esigenze dell'utenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA