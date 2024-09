Riqualificazione del centro, al via una serie di interventi 

Nel centro urbano sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria grazie a un finanziamento regionale di 300mila euro. «Risorse- evidenzia il sindaco Luca Corrias- che ci hanno consentito di investire nella progettazione delle opere pubbliche. Abbiamo puntato sui luoghi più frequentati e i lavori hanno già preso il via con la riqualificazione di piazza Mandrolisai, angolo del paese frequentatissimo dai ragazzi per la presenza del campetto da calcio, che sarà rinnovato anche con l’installazione di un nuovo chiosco. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità spazi attrezzati e decorosi che favoriscano i momenti di aggregazione sociale, specie per i nostri giovani».

I lavori, effettuati dalla ditta Paba con la direzione dell’ingegner Ilaria Cirronis, prevedono anche la riqualificazione di piazza Eleonora d’Arborea e l’angolo di Pranu Cerbus, area legata alla celebrazione dei festeggiamenti della Madonna di Zuradili. «Abbiamo anche avviato – sottolinea il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Paolo Soru - una serie di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione che renderanno gli spazi pubblici più attrattivi e accessibili per tutti i nostri concittadini. Sostituiremo arredi obsoleti, attrezzature ludiche non a norma, pavimentazioni e il vecchio chiosco bar. Provvederemo a riparare muretti, recinzioni, con la cura del verde e la valorizzazione dei luoghi di interesse culturale, il tutto in un’ottica di miglioramento della qualità della vita». (s. c. )

