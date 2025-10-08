Riqualificazione del centro al rush finale 

Il cantiere di riqualificazione del centro storico entra nella sua fase finale. Con un’ordinanza del dirigente della polizia municipale, Gianni Uras, il Comune ha disposto la chiusura al traffico del tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via Crispi e piazza Giovanni Paolo II, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in basalto e degli impianti di raccolta delle acque piovane. È l’ultimo tassello del progetto di rigenerazione urbana, che dovrebbe concludersi entro dicembre, scongiurando il rischio di arrivare alla Sartiglia con i lavori ancora in corso. Durante gli interventi saranno vietati transito e sosta dei veicoli, ma sarà sempre garantito l’accesso pedonale alle abitazioni e alle attività commerciali. Per agevolare la circolazione, la Polizia locale ha istituito un senso unico in via Crispi in direzione via Carmine, mantenendo il doppio senso in via Ciutadella de Menorca. Dopo mesi di attesa e disagi, residenti e commercianti vedono finalmente la luce in fondo al tunnel. Via Vittorio Emanuele, cuore pulsante del centro e “asse identitario” del percorso della sorriso Giostra equestre, tornerà presto a nuova vita: marciapiedi più ampi, sottoservizi rinnovati e un volto più accogliente per cittadini e turisti. (m.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA