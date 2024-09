«Riqualificazione dei palazzi e spazi a misura di bambini»  

Niente medico di base e pediatra, niente centri di aggregazione o servizi. A Sant’Elia manca tutto, anche le scuole medie sono solo un ricordo, per materne ed elementari presto potrebbe succedere lo stesso. I liquami fognari quotidianamente invadono le strade e gli sterrati, mentre dai soffitti delle case cola acqua piovana.

Il rione, che sorge in uno dei luoghi più belli della città, affacciato sul Golfo degli Angeli e sempre baciato dal sole, viene ricordato solo dai politici in campagna elettorale o per episodi di cronaca nera legati allo spaccio di droga. Generalizzare è vietato e la maggior parte degli 8.000 residenti (tra i palazzoni e il Vecchio borgo) vive con fastidio e rammarico la nomea che si porta dietro. Invertire la rotta è possibile, ma occorre davvero un impegno politico attivo, partendo dalla rigenerazione dell’edilizia popolare, dei servizi essenziali, dei sottoservizi e dei centri di aggregazione sociale.

I numeri

Fare i conti su residenti e case popolari non è affatto semplice. A Sant’Elia Area (l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa) è proprietaria di circa 1.500 abitazioni (su 2.700 totali in città). Nel quartiere le occupazioni abusive sono 60 (su 70 totali del capoluogo) di cui 26 in fase di regolarizzazione e oltre 1.000 gli inquilini morosi. Poi ci sono gli alloggi comunali: 3112 in città (la maggior parte a Sant’Elia). Numeri che mettono in evidenza un aspetto inquietante: l’abusivismo. Qui è in vigore la legge del più forte e del più arrogante grazie al fatto che le istituzioni, anche per motivi elettorali, hanno sempre preferito chiudere un occhio e forse due. Pazienza se nelle graduatorie del Comune i nuclei familiari in lista d’attesa per una casa sono 813.

Il vecchio Borgo

Anna Puddu è l’assessora al Benessere e alla salute con delega per la gestione e manutenzione degli alloggi popolari. «Il Vecchio Borgo, nella prima amministrazione Zedda, è stato oggetto di interventi con il Piano città riguardanti soprattutto l’efficientamento energetico». Le criticità sono evidenti. «Ci sono alcune abitazioni che hanno necessità di interventi di manutenzione straordinaria». L’abusivismo è un fenomeno diffuso. «I casi più eclatanti riguardano gli ampliamenti non autorizzati». Molte abitazioni sono occupate senza titolo. «Come indirizzo politico – spiega l’assessora Puddu – abbiamo in progetto di avviare un monitoraggio “fisico”, casa per casa e non solo dagli archivi elettronici, della Polizia locale. Controlli che richiederanno la collaborazione dei cittadini per capire quali sono le case abitate in modo illecito». C’è poi la situazione scandalosa della sanità, da due anni chi abita Sant’Elia – da quando il medico di base è stato prima aggredito e poi sfrattato dall’ambulatorio comunale – è costretto a estenuanti pellegrinaggi in altre zone del capoluogo. «Entro fine anno il problema sarà risolto», afferma l’assessora. «Al termine dei lavori di riqualificazione dell’ex asilo di via Schiavazzi, dove, anche grazie all’emendamento alla Finanziaria regionale presentato da Francesco Agus che mette sulla partita 300 mila euro all’interno del centro di quartiere polivalente, nascerà una casa della salute e un presidio contro la povertà educativa, e troverà finalmente spazio un nuovo ambulatorio».

I palazzoni famigerati

Il Favero, Le Lame, Le Torri e Gli Anelli sono i palazzoni di Sant’Elia dove sono più diffusi i disagi legati alle fogne e alla gestione degli spazi condivisi. Sino a poco tempo fa si parlava di demolizione e ricostruzione degli edifici dopo il trasferimento degli abitanti. «Una soluzione che non rientra nei nostri programmi», precisa l’assessora Puddu. «Il nostro obiettivo è dare risposte che mancano da 20 anni alle persone che vivono a Sant’Elia. È in corso un confronto con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, dobbiamo ripartire da zero e ripensare alle aree aperte dove realizzare spazi di aggregazione sociale, dove possono giocare anche i bambini». (a. a.)

