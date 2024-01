Riqualificazione dei litorali da San Giovanni a Maria Pia 

Un piano di riqualificazione e di tutela ambientale per combattere il fenomeno dell’erosione costiera che interessa gran parte del litorale di Alghero, dalla spiaggia di San Giovanni alla pineta di Maria Pia. L’assessorato all’Ambiente guidato da Andrea Montis ha ottenuto un finanziamento regionale da 600mila euro per la ricostruzione, per via naturale, della spiaggia originaria di Punta del Paru (camping e ospedale Marino) e la manutenzione di tutto il litorale, tra Alghero e Fertilia, compreso il sistema dunale di Maria Pia. La relazione tecnica, redatta dal geologo Giovanni Tilocca, affronta tutte le criticità presenti con conseguenti proposte di fattibilità per la loro soluzione.

Il tema verrà approfondito nella commissione convocata il 16 gennaio in vista dell’avvio della progettazione vera e propria. Intanto l’amministrazione comunale ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria delle discese a mare lungo la passeggiata e su tutto il lungomare, compresi i parapetti, un progetto da 50mila euro per garantire gli accessi alla spiaggia anche ai disabili. Un ulteriore intervento da 50mila euro prevede i lavori di manutenzione delle passerelle in legno, per l’accesso lungo il tratto dell’arenile tra la pineta di Maria Pia e viale Primo Maggio. «L’obiettivo è ripristinare alcuni accessi realizzati da tempo e ormai degradati, - sottolinea il sindaco Conoci, - per garantire la fruibilità della spiaggia sia dal punto di vista della sicurezza che della tutela delle dune, evitando che vengano danneggiate».

