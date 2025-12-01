Riqualificazione dei campi da tennis: il Comune stanzia 300mila euro 

Nuova vita per i due campi da tennis comunali di via Dante grazie a un bando di 300mila euro vinto dall’amministrazione comunale alla fine dello scorso anno e ora sono partiti i lavori.

«Ha preso ufficialmente avvio il cantiere per la riqualificazione di questo impianto sportivo, degli spogliatoi e dei bagni – dice il sindaco Stefano Altea – la durata prevista dei lavori è di 120 giorni. Confidiamo per la primavera 2026 di consegnare alle nostre società di tennis e agli amanti di questo sport un impianto completamente riqualificato. In particolare verrà rifatta la superficie dei 2 campi, sarà realizzato un terzo campo per i più piccoli e verrà rinnovato l'impianto di illuminazione e saranno migliorati gli spazi esterni». Dopo anni di disagi arrivano buone notizie anche per l’avvio del cantiere delle vie Convento e di Santa Severa, che prevedono il rifacimento del lastricato di queste due strade fondamentali per la presenza di diversi servizi come l’asilo delle suore «Essendo previsti (e in corso) i lavori per il passaggio della fibra in quell'area, al fine di evitare una sovrapposizione di cantieri, si è concordato di intervenire nel primo tratto di via Santa Severa (fronte Cenacolo) non appena saranno conclusi tali lavori sulla rete dati».

Cosi sarà messa fine la parola ai disagi che comportano numerosi rischi per la circolazione delle auto, moto e pedoni, molti dei quali anziani, che rischiano di cadere e di farsi male inciampando sui grandi lastroni in granito. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA