Riqualificazione degli spazi aperti 

Il Comune ha avviato un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi tecnici del programma nazionale per la qualità dell’abitare “riqualificazione del sistema degli spazi aperti di Silì” inserito nel Pnrr. I servizi richiesti sono quelli di ingegneria e architettura, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase d’esecuzione, collaudo tecnico amministrativo. La manifestazione d’interesse deve essere presentata utilizzando il modello A disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it, al quale deve essere allegato il curriculum vitae e una copia di un documento di riconoscimento. La proposta deve essere inoltrata al Comune entro le 24 di giovedì 16 maggio attraverso una mail da inviare all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it; una raccomandata indirizzata al Comune di Oristano, piazza Eleonora d’Arborea oppure può essere consegnata a mano. Per eventuali informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento Michele Scanu, chiamando lo 0783791383 o inviando una mail a michele.scanu@comune.oristano.it – istituzionale@pec.comune.oristano.it. ( m.g. )

