Riqualificato il campo sportivo Zazzo Melis 

Ha resistito 21 anni. Quando fu posato per la prima volta, il campo sportivo di Villagrande non si chiamava ancora “Zazzo Melis” ma “Bilicoe”, dal nome della località in cui insiste. Era il 2005. Il paese era stato messo in ginocchio dall’alluvione del 6 dicembre 2004 e su richiesta del sindaco dell’epoca, Piero Cannas, il ministro dell’Interno Beppe Pisanu, reduce dalla visita nel paese disastrato, concesse un finanziamento straordinario di 475mila euro per realizzare il primo manto in erba sintetica. Sono passati ventuno anni. In mezzo c’è stato il cambio di denominazione per ricordare Zazzo Melis, il calciatore di Villagrande tragicamente scomparso il 13 giugno 2013, e un utilizzo intenso che ha lasciato segni di usura evidenti sul manto. Ora la storia si chiude e se ne apre una nuova. I lavori di ammodernamento, resi possibili dal finanziamento regionale di 600mila euro ottenuto dalla Giunta guidata dal sindaco Alessio Seoni, volgono al termine. Il vecchio sintetico usurato è stato rimosso e al suo posto è stato posato un manto di ultima generazione. L’impianto, che potrebbe essere restituito agli sportivi già nelle prossime settimane, torna così a essere moderno, pronto a riaccogliere gli atleti confermandosi centro di aggregazione culturale e sociale per tutta la comunità. (ro. se.)

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