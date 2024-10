«Riqualificate le torri abbandonate» 

Traffico, decoro urbano, fermata del Ctm e isola ecologica. Questi gli argomenti principali discussi giovedì, a Palazzo Bacaredda, tra il sindaco Massimo Zedda e alcuni componenti del consiglio direttivo del comitato di quartiere Monreale. Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato anche la vice sindaca Maria Cristina Mancini e l’assessore comunale alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale Matteo Lecis Cocco Ortu, le diverse problematiche del quartiere, focalizzando alcune priorità evidenziate dai cittadini.

Il resoconto

Ecco, nel dettaglio, i punti critici portati all’attenzione del sindaco da parte dei residenti: recupero e riqualificazione di tutte le aree rientrate in possesso del Comune a seguito della sentenza del Tar (136/2023), con priorità della pulizia del “Parco Monreale” ed eliminazione delle opere avviate mai realizzate; inserimento di dissuasori in via Stamira, in particolare marciapiede “rialzato” davanti all’Ufficio postale; realizzazione di una rotatoria “sperimentale” tra Via Stamira e via Platone; inserimento fermata autobus linea 1 in via Stamira (per prolungamento dal Brotzu); rimozione dell’isola ecologica 33 posizionata in via San Tommaso D’Aquino 10 (fronte parco).

«Ci auguriamo tutti che, quanto prima, si inizi a vedere un miglioramento del quartiere», scrivono i componenti del comitato. «Noi, come organo direttivo, partecipiamo ai diversi incontri che l’amministrazione comunale sta facendo con i cittadini e segnaliamo, in ogni occasione, le problematiche presenti a Monreale.

Il prossimo passo

L’attività dei rappresentanti dei residenti a Monreale non si ferma. «A breve incontreremo la Commissione urbanistica per proporre l’inserimento nel Puc di alcune opere importanti, come la presa in carico da parte del Comune della viabilità, riqualificazione dei marciapiedi e illuminazione stradale e ancora della possibilità di accordo tra Comune e Inps per utilizzo delle due torri “abbandonate” (ex uffici Telecom)».

Il sindaco

Il sindaco Massimo Zedda rassicura i residenti di Monreale. «L’incontro si è rivelato interessante in relazione ai diversi spunti che già avevamo condiviso con il Comitato a suo tempo, in occasione della campagna elettorale. Questi stessi spunti dovranno trasformarsi in azioni concrete: mi riferisco all’esigenza di riqualificare spazi pubblici, alla necessità di riaprire luoghi occupati abusivamente da terzi, alla sistemazione della viabilità, giusto per citare alcune questioni in agenda».

RIPRODUZIONE RISERVATA