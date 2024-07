Riqualificate cinque aree verdi, in restauro il palazzo comunale 

Sono in corso i lavori di riqualificazione di cinque aree verdi tra Tortolì e Arbatax. Al lato del palazzo comunale sulla via Umberto è stata rimossa la siepe per rendere libero il passaggio dei pedoni e verrà riqualificato il manto erboso. Nell'area verde su via Garibaldi si rimetterà a nuovo l'erbetta.

In piazza Fra Locci si aggiungono altre due piante di olivo, vengono messe a dimora essenze e ripristinate le aiuole. Ad Arbatax in piazza Colombo e piazza Caduti sono state rimosse le essenze non in linea con le piante esistenti. Sono in corso i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del palazzo comunale con il rifacimento dei cornicioni, della facciata e le opere di impermeabilizzazione.

