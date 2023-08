Ripulito lo scoglio  imbrattato 

Lo scoglio imbrattato da anonimi writers nel mese di maggio in un minuscola spiaggia della costa di Baunei a nord di Cala Biriala, nel tratto tra Isùili e Orronnòro, è stato ripulito ieri mattina con un intervento effettuato a regola d’arte, senza danneggiare in nessun modo la roccia. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati – ha sottolineato il sindaco di Baunei Stefano Monni – quello di rimuovere lo scempio in piena sicurezza, grazie alla professionalità della ditta Il Sabbiatore - Hospital Glass di Francesco Serra, che è intervenuto con due suoi collaboratori».

Il lavoro di pulitura è stato effettuato utilizzando una sabbiatrice, un aspiratore e una cabina in plexiglas costruita appositamente; l’asportazione è avvenuta meccanicamente, senza utilizzo di solventi. «Ringrazio il Corpo forestale – rimarca Monni - preziosissimo nel fornire assistenza e vigilanza durante l’intervento».

Gli operai specializzati che hanno ripulito lo scoglio sono stati accompagnati in loco di prima mattina dai vigilanti che prestano servizio lungo la costa di Baunei. I principali indiziati dello scempio ambientale messo in atto con velleità artistiche restano tuttora i writers del collettivo giramondo “thermks”, che abitualmente postano le loro gesta nell’omonimo profilo instagram. La stessa firma è stata rinvenuta sempre a maggio in altre località della Sardegna, in particolare in un caseggiato nell’immediato entroterra della spiaggia di Geremeas, al confine tra Quartu Sant’Elena e Maracalagonis.

