Ripulito il terreno, ma ora è invaso dai rifiuti 

Per circa quarant'anni gli abitanti di via Emanuela Loi, a Quartucciu, hanno convissuto con la presenza di un terreno con erba alta e secca e addirittura un canneto. Periodicamente chiedevano che venisse ripulito, per la paura di incendi. Il campo è privato, e di recente i proprietari hanno finalmente tagliato il canneto e l'erba alta su sollecito del Comune. Ora però ci sono cumuli di rifiuti. «Non vedevamo l'ora che venisse tagliato il canneto e pulito il terreno e così è stato fatto, quindi siamo soddisfatti, ma ora ci sono questi rifiuti e non va bene lo stesso», commentano alcuni residenti, che sono consapevoli del fatto che gli incivili non mancano mai, ma chiedono che venga pulito quanto prima. «Il Comune non può occuparsi direttamente della pulizia di tutti i terreni e le campagne, richiederebbe tempi lunghissimi», precisa l’assessore all’Ambiente Walter Caredda, «non è possibile per l’amministrazione o i volontari raccogliere rifiuti pericolosi come l’eternit, mentre piccoli rifiuti come bustine di carta o bottigliette possono essere rimossi durante le giornate ecologiche. Ne faremo una dopo l’estate, quando ci sarà più fresco, sperando in una partecipazione più ampia dei cittadini, perché oltre a lamentarsi, ci vuole anche la loro collaborazione in queste nostre iniziative».

