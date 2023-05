Ripulito il muro della chiesa 

C’è voluto l’intervento dei volontari per cancellare i segni e le scritte comparsi nei giorni scorsi sulla chiesetta di Normann, l’ex villaggio minerario in territorio di Gonnesa. Dopo aver ordinato i prodotti specifici per cancellare lo spray colorato dalle pareti, l’opera di pulizia è potuta iniziare : i residenti dell’associazione Villaggio Normann con il supporto di Soccorso Iglesias sono passati all’azione, cancellando il passaggio degli imbrattatori.

Adesso delle scritte neanche l’ombra, l’episodio può essere archiviato tra gli sfregi al patrimonio minerario. I volontari di Normann e Soccorso Iglesias hanno riportato tutto allo stato precedente, sperando che non si verifichino altre incursioni del genere. D’altronde le scritte di Normann non sono l’unico sfregio alle opere simbolo dell’epopea mineraria negli ultimi tempi. Alcuni graffiti sono comparsi anche nel pozzo Santa Barbara, più conosciuto come Sa Macchina Beccia. (a.pa.)

