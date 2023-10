Ripulito il cortile dell’ex asilo salesiano 

Protezione civile sezione lussurgese sempre in prima linea per tenere pulite le aree pubbliche. Una squadra dell’associazione ha falciato l’erba e ripulito dai rovi una parte del cortile dell’ex asilo salesiano. Un intervento atteso e necessario per ridare decoro a una struttura in pieno centro abitato. La sezione lussurgese della Protezione conta una trentina di iscritti e da due anni è impegnata in lavori di utilità sociale come la pulizia e messa in sicurezza di alcune aree sensibili del territorio comunale. Molto attiva durante la pandemia, e nell’emergenza incendi del 2021, con diversi interventi operativi per il riassetto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. Impegno al servizio della popolazione e per la difesa del suolo: «lo facciamo perché abbiamo a cuore il nostro paese. Dal 2021 stiamo attendendo dalla Protezione Civile regionale il pick-up con modulo antincendio donato dalla Ichnusa, indispensabile per monitorare e prevenire», precisa il presidente Giovanni Pinna . ( j . p. )

