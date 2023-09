Ripulito il cortile della “Italo Stagno” 

Dopo la consegna ufficiale delle chiavi, avvenuta mercoledì mattina, ieri sono proseguiti i sopralluoghi dell’assessora alla pubblica istruzione Marina Adamo e della dirigente del servizio Istruzione, Manuela Atzeni, per cercare di risolvere tutte le criticità messe nero su bianco in una lettera inviata alla dirigente, Marcella Vacca, alla stampa e ai sindacati dalle 47 insegnanti della scuola di via Stoccolma.

Le docenti nello scritto hanno, infatti, parlato di un edificio «con le aule prive anche dei più basilari arredi e sussidi didattici, nonché di spazi adeguati per svolgere l’attività motoria», evidenziando che «la struttura versa in uno stato di degrado».

Nelle prime ore del mattino il primo intervento del Comune sotto l’occhio vigile di Atzeni che, in prima persona lo scorso week end si è occupata del trasferimento di banchi, sedie e cattedre da via Stoccolma a via Is Mirrionis. Il cumulo di sedie e banchi nel cortile davanti all’ingresso della scuola è stato rimosso. «Come avevamo annunciato il cortile è stato pulito – fanno sapere dall’assessorato - a breve inizierà anche la sistemazione dei giardini. Il servizio lavori pubblici ha preso nota di tutte le rifiniture da realizzare».

