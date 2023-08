Ripulito il belvedere sulla litoranea 

Il sindaco di Gonnesa ha mantenuto la promessa: la discarica abusiva segnalata dal giornalista Massimo Giletti davanti al Golfo del Leone è stata completamente eliminata. Ora la vista mozzafiato regalata dalla natura non deve più fare i conti (si spera più a lungo possibile) con l’inciviltà.

Il lavoro

Le operazioni di pulizia sono iniziate di buon mattino, quando i sei operai del Comune di Gonnesa sono arrivati nella piazzola della strada provinciale 102 per liberare il belvedere dai rifiuti di ogni tipo abbandonati dagli incivili in un luogo dedicato al bello e trasformato puntualmente in discarica abusiva. Armati di guanti, ramazze e bustoni, gli operai della squadra inviata dal sindaco Pietro Cocco hanno passato al setaccio il belvedere, raccogliendo ogni tipo di rifiuto. A fine mattinata sono stati riempiti diversi bustoni. missione compiuta. Nei giorni scorsi il giornalista televisivo Massimo Giletti aveva lanciato un appello sfida agli amministratori locali, i sindaci di Gonnesa e Portoscuso in primis, per ripulire la piazzola al di là delle competenze burocratiche, visto che la panoramica è provinciale. Se non avesse trovato il belvedere pulito, martedì mattina avrebbe provveduto lui stesso alla rimozione dei rifiuti, aveva detto sabato Giletti. Il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco aveva subito preso l’impegno di mandare una squadra a ripulire il belvedere. «Così abbiamo fatto - dice il primo cittadino di Gonnesa - Abbiamo raccolto la segnalazione del giornalista Giletti così come facciamo con le segnalazioni dei semplici cittadini. Ogni giorno dobbiamo stare dietro ai rifiuti abbandonati sul litorale e nelle campagne: è una battaglia quotidiana contro gli incivili in cui impegniamo molte risorse». Tra i rifiuti recuperati cartacce varie, lattine di alluminio, bottiglie di vetro, cartoni di pizze e altra varia immondezza, abbandonata sul belvedere. A fine mattinata i sei operai mandati dal Comune hanno concluso il lavoro sulla strada provinciale e possono così riprendere ad occuparsi di altri punti del centro urbano e del litorale perché la battaglia contro i rifiuti continua.

La reazione

La reazione del giornalista, dopo aver visitato il sito completamente ripulito, non si è fatta attendere: «Ringrazio per la immediata azione l’amministrazione di Gonnesa – ha detto - ma al tempo stesso è comunque una sconfitta perché non si deve arrivare ad agire sempre e solo su pressione di persone esterne : la tutela della bellezza e il suo mantenimento dovrebbero essere una priorità a prescindere per chi ci amministra». Una precisazione che nasce dal fatto che Giletti quella discarica la segnalava da ben sei anni. La differenza è che, quest’anno, ha lanciato la sfida: «O pulite voi o ci vado di persone con sacchi e ramazze». Dopo il suo appello, diversi volontari si erano offerti di aiutarlo a portare a termine la missione, ma non è stato necessario. Ora che tutto è pulito il giornalista rilancia un consiglio già espresso nei giorni scorsi: «Mettete una telecamera nascosta e sanzionate chi deturpa la nostra terra perché solo così si può tutelare un luogo così bello che però, senza neppure dei contenitori dove buttare i rifiuti, difficilmente si salverà dai prossimi vandali privi di rispetto e di cultura».

