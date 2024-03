Ripulito e messo in sicurezza il rio Concias 

Dopo gli interventi degli operai, spesso a bordo dei mezzi da lavoro, il rio Concias si può dire sgombro e pulito. Il fiume artificiale taglia in due il paese e permette alle acque meteoriche di defluire nel bacino, verso Monastir. Come spesso accade, però, l'acqua trascina i rifiuti che con il tempo sono finiti nel letto del corso d'acqua artificiale (tralasciando la spazzatura che è stata buttata appositamente nel rio). Questo può portare a ostruzioni che comprometterebbero la funzione di mitigazione idraulica del fiume, oltre ai problemi di carattere ecologico e sanitario che rappresentano i rifiuti se lasciati in un corso d'acqua che attraversa il paese.

Le scorse settimane hanno visto gli operai adoperarsi per rimuovere sia le sterpaglie che le erbacce cresciute approfittando dell'umidità del canale. I rifiuti sono poi stati raggruppati in cumuli, in modo da poterli raccogliere con più facilità. La pulizia ha riguardato sia il tratto più a monte (verso Decimomannu) che quello più a valle, verso la zona di via Zinnibiri. Gli interventi fanno parte della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua sansperatini e coinvolgono anche il rio sa Nuxedda. L'amministrazione, per queste operazioni, ha investito poco meno di 80 mila euro.