Ripuliti gli scogli presi di mira nel raid vandalico 

A ripulire gli scogli di Foxi Lioni, imbrattati nei giorni scorsi con vernice rossa, è stato un gruppo di volontari (Sos metaldetector e Legambiente) con il patrocinio (gratuito) del Comune di Tortolì. La cordata si è proposta di effettuare la bonifica senza scopo di lucro. A promuovere l’iniziativa è stato Giorgio Falchi, presidente dell’associazione Sos metaldetector, con l’ausilio dell’impresa di Francesco Serra di Cagliari, specializzata in sabbiature, che aveva condotto la bonifica degli scogli sulla costa di Baunei. L’intervento è stato effettuato ieri mattina. «Abbiamo utilizzato prodotti naturali, una sabbiatura con sabbia silicea naturale del posto e poi - ha spiegato Falchi - ed effettuato il lavaggio degli scogli con acqua dolce per ripristinare lo stato dei luoghi». All’intervento di bonifica hanno assistito anche gli assessori comunali Vincenzo Nieddu e Fausto Mascia e il consigliere con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi, che aveva assicurato tempi brevi per la pulizia. «Il coordinamento volontario delle persone che hanno preso parte all’intervento è un gesto che ci fa ben sperare per il futuro», ha commentato Falchi. (ro. se.)

