Ripuliti da quintali di rifiuti gli ex fortini militari  

Si è conclusa con successo la due giorni di bonifiche nei fortini di Quartello e di Is Mortorius. L’iniziativa è stata portata avanti dall’associazione Amici dei fortini con la collaborazione di Assfort Sardegna e Archeomil. Un intervento tutt’altro che facile: a Quartello i rifiuti erano nascosti soprattutto tra l’alta vegetazione che circonda l’area recintata.

«All’interno delle recinzioni che separano i fortini dal parco», hanno spiegato i volontari, «c’era un accumulo di rifiuti mai visto, ben sotto la vegetazione alta e a ricoprire una parte di trincea, ma con pazienza anche questi luoghi un po’ alla volta saranno strappati al degrado e valorizzati come meritano». Ai volontari si sono uniti anche alcuni residenti della zona.

A Is Mortorius invece la bonifica si è concentrata nell’area attorno alla batteria Carlo Faldi. Il lavoro è ancora lungo e si basa solo su attività di volontariato, ma nel tempo ha già dato risultati concreti in termini di decoro e fruibilità delle aree circostanti i siti», hanno aggiunto i volontari. «Proseguiremo prossimamente il nostro impegno anche nelle aree del Simbirizzi, dove a ottobre apriremo i manufatti storici ai visitatori in occasione della manifestazione Monumenti aperti».

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