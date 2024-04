Ripulita via Monferrato, strada della vergogna  Chi ha abbandonato i rifiuti pagherà la bonifica  

I duecento metri della vergogna sono stati ripuliti e chi aveva abbandonato rifiuti di ogni tipo è stato sanzionato e dovrà pagare le spese di bonifica. Via Monferrato, strada che costeggia il cimitero di San Michele, è di nuovo completamente libera: per anni è stata trasformata in una gigantesca discarica. Sono stati gli operai del gestore dei servizi di igiene urbana, sotto il coordinamento dell’assessorato comunale, a rimuovere la montagna di spazzatura liberando completamente la strada, utilizzata come parcheggio da chi va a fare visita ai propri cari sepolti nel cimitero. Un intervento costato circa 9mila euro tra raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

L’intervento ha permesso di recuperare anche delle attrezzature dismesse, veicoli fuori uso, contenitori per la raccolta dei rifiuti, documentazione cartacea e tre frigoriferi per gelati. I responsabili, una decina, sono stati rintracciati durante le attività di indagine condotte dagli agenti della Polizia Locale grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza. Sono stati sanzionati e dovranno rimborsare le spese di bonifica. Non solo: in alcuni casi si è scoperto che si trattava di persone che non pagavano la Tari.

«È triste vedere come alcune persone», ha evidenziato l’assessore all'Ambiente, Alessandro Guarracino, «non abbiano il minimo rispetto neanche per i luoghi sacri come il cimitero. Questi comportamenti deprecabili sono ormai perseguiti dall’amministrazione con forza e determinazione. Gli autori degli abbandoni dei rifiuti, anche grazie alla sofisticata organizzazione di video controllo del territorio, hanno sempre meno possibilità di passarla liscia». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA