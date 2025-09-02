VaiOnline
Rifiuti.
03 settembre 2025 alle 00:32

Ripulita via La Somme, l’assessora assicura: «Adesso cambia tutto» 

Miracolo in via La Somme: mastelli vuoti, zero rifiuti per strada e gabbiani per una volta a becco asciutto. Non accadeva da anni. Il maxi intervento di bonifica, che ha incluso anche la rimozione di diverse carcasse d'auto, è stato eseguito lunedì e ieri mattina l'assessora all'Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, si è recata sul posto per verificare e incontrare i residenti. Il faccia a faccia, dai toni cordiali e costruttivi, si è protratto per oltre un'ora.

«Abbiamo avviato uno studio del quartiere, palazzo per palazzo», ha spiegato, «si tratta di una situazione eccezionale per cui serve un progetto speciale. Puntiamo ad una riorganizzazione totale: i mastelli non resteranno più esposti h24, saranno sostituiti da nuovi, diminuiti nel numero e sistemati in zone apposite. Sarà installato anche un eco compattatore per premiare i virtuosi».

La comunicazione e la sensibilizzazione avranno un ruolo fondamentale. «Introdurremo gazebo e infopoint presidiati da personale fisico nell'ambito di un progetto che interesserà diversi quartieri. Con la cittadinanza vogliamo stringere un patto di collaborazione, individuando referenti di quartiere e di condominio. Per quanto riguarda i conferimenti esterni da attività non regolare di “svuota-cantine”, raddoppieremo il numero delle telecamere mobili (da 40 a 80) e segnaleremo tutto alla Procura».«Ci sono cittadini che conferiscono correttamente, altri che non rispettano le regole ai primi dico di non scoraggiarsi, l'Amministrazione non li abbandonerà. Le cose cambieranno. Tutti hanno il diritto di vivere in un quartiere pulito, senza distinzioni tra centro o periferia».

