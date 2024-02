Ripulita via della Musica, raccolti 4mila chili di rifiuti 

Ormai non si poteva più aspettare. Le montagne di rifiuti che invadevano ogni angolo di via Della Musica da qualche settimana, stavano diventando un grosso rischio per la salute pubblica, così ieri mattina le squadre della De Vizia sono intervenute per rimuovere tutta la spazzatura.

La decisione, peraltro annunciata già mercoledì scorso dopo lo svolgimento del mercatino rionale, è arrivata a seguito di un incontro tra il Comune e la Polizia locale. E i dati sono da record: sono oltre 4000 i chili di secco rimossi, lasciati dentro bustoni neri dove si trovava di tutto: macerie, plastica, ferro, resti di cibo e tanto altro. Il problema però è tutt’altro che risolto. Anche nelle scorse settimane di fronte all’emergenza la De Vizia aveva rimosso le buste ma dopo pochi giorni la situazione era tornata identica e in pochissimo tempo si erano formate le montagne di spazzatura tra le bancarelle e le proteste di ambulanti e cittadini. Il Comune sta vagliando soluzioni definitive e ha assicurato che la situazione è sotto stretto monitoraggio da parte del settore Ambiente, con due ispettori ambientali e con altri mezzi di controllo a disposizione del corpo di vigilanza ambientale. Adesso ci si coordinerà su diversi fronti anche con il coinvolgimento dei servizi sociali. Stesso scenario anche in via Grecia.

